БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал армянской стороне двух лиц армянского происхождения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомиссию по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

"Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан 26 ноября 2021 года передал армянской стороне двух лиц армянского происхождения.

Один из них - Арамян Арин Жираевич, 1993 года рождения, был задержан раненым в ходе боевых операций на государственной границе, начавшихся в результате провокации Армении 16 ноября 2021 года. За это время А.Арамяну была оказана необходимая медицинская помощь, организовано лечение.

Другой – Мусаэлян Михран Эрнест, 2000 года рождения, был задержан после проникновения на территорию в направлении Агдамского района, где несут службу азербайджанские военнослужащие. В результате предварительного расследования было установлено, что М.Мусаэлян является гражданским лицом, заблудившимся на указанной местности", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)