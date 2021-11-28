Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран ОЭС в Ашхабаде.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры приветствовали встречи, состоявшиеся в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в этом году, а также конструктивную работу по реализации договоренностей, достигнутых в ходе многочисленных телефонных разговоров.

Была выражена удовлетворенность встречей сопредседателей азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам 21 ноября в Тегеране.

Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, включая сочинскую встречу трех лидеров, и Декларацию, подписанную 26 ноября, выполнение трехсторонних заявлений в целом, а также важность платформы сотрудничества в формате "3+3".

Стороны также обменялись мнениями по другим важным региональным вопросам, включая ситуацию в Афганистане и ее влияние на страну и окружающий регион, а также переговоры в Вене по ядерной программе Ирана и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В ходе встречи министры обсудили сотрудничество двух стран в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.