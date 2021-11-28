Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал прямую помощь около 80 странам в целях поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь примерно 80 странам напрямую и через Всемирную организацию здравоохранения в целях поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).