Дальновидные идеи общенационального лидера Гейдара Алиева претворяются в жизнь - итоги Ашхабадского саммита

БАКУ /Trend/ - 28 ноября в столице Туркменистана – Ашхабаде прошел XV саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По итогам саммита была принята Ашхабадская декларация. В ней нашли отражение пункты, соответствующие интересам Азербайджана. В документе народ и правительство Азербайджана поздравляются с освобождением от оккупации своих территорий и восстановлением территориальной целостности страны. Также на саммите было подчеркнуто, что в Баку начнет функционировать Исследовательский центр ОЭС.

Один из других важных моментов на саммите связан с мнениями стран-членов ОЭС по вопросу Зангезурского коридора. Реалии, созданные Азербайджаном в регионе, поддерживаются странами-членами ОЭС.

Как сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов, ОЭС считается одной из важных структур, объединяющих в своих рядах страны региона, который населяет в общей сложности более 400 миллионов человек.

«Естественно, одним из вопросов на саммите были возможности расширения сотрудничества между странами-членами организации на фоне открытия Зангезурского коридора. Сочинская встреча обусловливает возможность открытия Зангезурского коридора в более короткие сроки. Как в самом заявлении, так и в выступлении Президента России был затронут вопрос восстановления коммуникаций и коридоров. Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для стран региона, связав страны тюркского мира с номинальным объемом ВВП в более чем 1,1 трлн долларов», - сказал депутат.

По его словам, еще один важный момент – рост объема международных перевозок в регионе и между странами-членами ОЭС, что, конечно, расширит внешнеторговые связи.

«Ожидается, что с открытием Зангезурского коридора увеличится объем грузов, перевозимых через регион», - сказал Байрамов.

Он отметил, что также особое значение имеет открытие в Баку Исследовательского центра ОЭС.

«Общенациональный лидер Гейдар Алиев еще в 2002 году на 7-м саммите глав государств и правительств стран-членов ОЭС в Стамбуле выступил с предложением о создании в Баку Исследовательского центра ОЭС. Дальновидные идеи, выдвинутые общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, претворяются в жизнь», - сказал Байрамов.

Эксперт-экономист Эльмир Сафарли отмечает, что поставка экспортных товаров из Китая, Туркменистана, Казахстана и других стран в Европу через Азербайджан по Зангезурскому коридору - один из главных вопросов повестки дня.

«Открытие Зангезурского коридора может считаться своего рода восстановлением исторического Шелкового пути, соединявшего Европу с Азией. Здесь не менее важно привлечение инвестиций в Карабах. Государство предоставит в ряде вопросов льготы для инвесторов. Формирование бизнес-структуры на освобожденных территориях будет служить удовлетворению внутренних потребностей Азербайджана и росту экспорта», - сказал эксперт.

Говоря об открытии Исследовательского центра ОЭС, он напомнил, что на 14-м саммите ОЭС, прошедшем в марте 2021 года под председательством Турции, был подписан устав этого Центра, который в скором времени начнет функционировать в Баку.

«Объединение тюркских государств, стран-членов ОЭС укрепит экономическое партнерство» - сказал Сафарли.

Отдел политики АМИ Trend