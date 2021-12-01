Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании министров иностранных дел стран ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Первого декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стокгольм для участия в заседании глав МИД стран - участниц ОБСЕ, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Также в рамках визита запланированы двусторонние встречи главы МИД Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)