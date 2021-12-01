Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании министров иностранных дел стран ОБСЕ
БАКУ /Trend/ - Первого декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стокгольм для участия в заседании глав МИД стран - участниц ОБСЕ, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Также в рамках визита запланированы двусторонние встречи главы МИД Азербайджана.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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