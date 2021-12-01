Тела погибших при крушении военного вертолета в Азербайджане переданы их семьям (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Тела погибших при крушении военного вертолета в Азербайджане переданы их семьям, сообщает в среду Trend.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

В настоящее время Генеральная прокуратура проводит расследование. Найден «черный ящик» вертолета, взяты показания свидетелей.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)