VIII Саммит лидеров Организации тюркских государств можно назвать историческим событием - генсек

БАКУ /Trend/ - Безусловно, VIII Саммит Организации тюркских государств можно назвать историческим событием, привлекшим внимание и всех стран, так или иначе взаимодействующих с тюркским миром.

Как передает в четверг Trend, об этом в интервью обзорно-аналитическому журналу «Exclusive» сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев.

«Мы продолжаем получать отзывы не только из государств нашего региона, но и из таких стран, как США, Китай, Индия, и арабских стран, что свидетельствует о международной значимости этого события», - сказал Амреев.

По его словам, об историческом характере саммита говорит и значение принятых на нем решений.

«Наиболее важный документ – «Видение Тюркского мира – 2040», в котором на 20-летний период определены основные параметры сотрудничества и взаимодействия в рамках нашей организации. Это можно рассматривать как послание нынешнего поколения тюркских лидеров будущему поколению», - сказал Амреев.

Важное значение, подчеркнул он, имеет и переименование организации.

«Хотя она существует уже 12 лет со всеми атрибутами и полномочиями и в качестве полноценной международной организации, переименование придало ей новый, особый статус, повысило её авторитет и роль на международной арене», - сказал Амреев.

Он отметил, что другим важным событием явилось присоединение Туркменистана к Организации тюркских государств.

«Эта братская страна всегда была неотъемлемой частью тюркского мира и ранее активно участвовала в деятельности нашей организации. Таким образом под общим флагом Организации тюркских государств объединены все суверенные и независимые тюркские государства в мире – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Туркменистан, Узбекистан, а также Венгрия, которая тоже считает себя частью тюркского мира», - сказал Амреев.

По его словам, еще одним важным решением является принятие на саммите положений о наблюдателях и партнерах организации.

«Сегодня многие страны выразили желание получить статус в нашей организации, что свидетельствует о ее высоком международном авторитете. Хотел бы подчеркнуть важность и принятой на саммите итоговой Стамбульской декларации, которая состоит из 130 пунктов и отражает всю повестку дня тюркских государств на сегодняшний день. Документ включил в себя все вопросы сотрудничества: начиная от политики и завершая культурно-гуманитарной сферой, от крупных событий и до небольших, но важных мероприятий», - сказал он.

Декларация была единогласна одобрена, и это означает, что тюркский мир стал более единым и сплочённым, отметил Амреев.

«Еще одним значимым решением я считаю создание Тюркского инвестиционного Фонда, первого финансового института в рамках тюркского мира. В ближайшие месяцы этот Фонд начнет работать, и я уверен, что он сыграет большую роль в укреплении нашего сотрудничества, увеличении торгового оборота и объёмов взаимных инвестиций, а главное, в поддержке малого и среднего бизнеса», - сказал генсек организации.

Он также напомнил, что на саммите Президент Азербайджана Ильхам Алиев был награжден Высшим Орденом тюркского мира.

«Эта уникальная в мире награда была учреждена два года назад главами наших государств и присваивается по решению и за подписью шести глав государств. Согласитесь, такого ордена в мире нет. Первый орден был вручен почетному председателю Организации тюркских государств, первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву на саммите в Баку в 2019 году. В этом году орден был вручен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за его выдающийся вклад в укрепление единства тюркского мира и роль в освобождении оккупированного Карабаха. Символично, что все тюркские страны выразили таким образом солидарность с братским народом Азербайджана, разделив с ним эту Победу», - подытожил Амреев.