Армения все еще не выполняет все обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября - Джейхун Байрамов (Версия 2)

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 19:30

БАКУ /Trend/ - Армения все еще не выполняет все обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе встречи СМИД ОБСЕ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Армения все еще не вывела всех военных с территории Азербайджана, а препятствие для разблокировки всех экономических и транспортных сообщений в регионе должно быть прекращено.

"Это очень важная мера по укреплению доверия и поствоенной нормализации, это также несет огромную экономическую пользу для всех заинтересованных сторон", - сказал он.

Байрамов отметил, что скорейший открытие Зангезурского коридора необходимо не только для запуска грузо- и пассажироперевозок, но и разблокировки транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

"Это будет способствовать развитию сотрудничества и создаст беспрецедентные возможности для всего региона", - отметил Байрамов.