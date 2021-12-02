МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану в связи с погибшими в результате крушения вертолета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Египта выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы во время тренировочных полетов.

Как передает в четверг Trend, в связи с этим на странице МИД в Facebook была размещена публикация.

"Арабская Республика Египет выражает свои глубочайшие соболезнования дружественной Азербайджанской Республике в связи с гибелью и ранением людей в результате крушения военного вертолета.

Египет выражает искренние соболезнования семьям всех погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.

Египет также выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана в связи с этим трагическим событием", - говорится в публикации.