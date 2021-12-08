Сегодня единственный выход для Армении - открыть Зангезурский коридор

Политика 8 декабря 2021 00:01 (UTC+04:00)
Сегодня единственный выход для Армении - открыть Зангезурский коридор

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает затягивать процесс разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе. Известно, что после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. В подписанных Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении заявлении от 10 ноября 2020 года, а также подписанных позднее трехсторонних заявлениях отражены пункты в связи с разблокированием коммуникаций, в частности открытием Зангезурского коридора.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов, Армения должна выполнить свое обязательство по открытию Зангезурского коридора, предпринять действенные и практические шаги в этом направлении и установить конкретное время:

"В заявлении от 10 ноября 2020 года содержится статья об открытии Зангезурского коридора. В то же время, на трехсторонней встрече Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении в ноябре этого года был подписан документ о разблокировании коммуникаций в регионе.

Если Армения намерена затормозить открытие Зангезурского коридора, совершая провокации и создавая искусственные преграды, это дорого обойдется Армении. У нее нет другого выхода. Поскольку Армения на протяжении 30 лет проводила оккупационную политику, она превратилась в страну-тупик. Сегодня единственный выход для Армении - открыть Зангезурский коридор, обеспечив выполнение трехсторонних документов", - отметил Джавид Османов.

Политолог Джейхун Ахмедли подчеркивает, что позиция Азербайджана по Зангезурскому коридору достаточно ясна и однозначна.

"Глава нашего государства в послевоенный период неоднократно заявлял, что мы добьемся открытия этого коридора. Разумеется, Азербайджан всегда был сторонником мира и диалога. Поэтому мы мобилизовали все ресурсы, чтобы открыть Зангезурский коридор путем переговоров.

Однако, ход событий показывает, что Армения не намерена открыть этот коридор. За прошедший период мы неоднократно становились свидетелями того, что официальный Ереван затевал "игру слов" в отношении коридора, пытаясь уклониться от своих обязательств по открытию коридора под различными предлогами. В данном вопросе манипуляции неуместны, поскольку в статье 9 трехстороннего заявления от 10 ноября четко прописан статус дороги, соединяющей западные районы и Нахчыванскую АР Азербайджана. Речь идет об обеспечении беспрепятственного передвижения, что само по себе устанавливает статус экстерриториальности и дает основание говорить, что эта дорога является коридором. Более того, тот факт, что за безопасность будут отвечать российские пограничники, показывает, что маршрут по сути является коридором. Словом, попытки Армении построить неуместные информационные баррикады в контексте открытия Зангезурского коридора следует понимать как отказ официального Еревана выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что такое иррациональное поведение Армении вызывает разочарование, но это не означает, что открытие Зангезурского коридора зависит от их воли.

"Армения не должна забывать, что она капитулировавшая сторона. Также следует учитывать, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев - лидер, слова и дела которого совпадают. Если глава нашего государства говорит, что рано или поздно коридор откроется, значит, другого выхода для Армении нет. Как и в дни Отечественной войны, глава государства требует от правительства Армении конкретного времени открытия коридора. Это очень справедливый подход. Мы требуем, чтобы противоположная сторона выполнила взятые на себя обязательства", - подытожил Джейхун Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)

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