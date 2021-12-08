Международный суд рекомендовал Армении решить вопрос демаркации и делимитации границ – Эльнур Мамедов (версия 2)

(первая версия в 11:51)

БАКУ /Trend/ - Международный суд рекомендовал Армении заключить мирный договор и решить вопрос демаркации и делимитации границ.

Об этом сказал в среду на брифинге заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает Trend.

Замминистра отметил, что суд призвал обе стороны не углублять противоречия, вытекающие из оставшегося в прошлом конфликта.

«Суд рекомендовал Армении заключить мирный договор, решить вопрос демаркации и делимитации границ. Это совпадает с политической позицией Азербайджана. В последующие годы поднятые вопросы будут рассмотрены, и им будет дана правовая оценка. Мы приложим все усилия для доказательства правды в суде», - подчеркнул Мамедов.

Отметим, что седьмого декабря международное правосудие обеспечило ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций, направленной против азербайджанцев.

Суд обоснованно поручил армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, состоявшихся 14-19 октября 2021 года.

Также суд отклонил ходатайства Армении о немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения и незамедлительном закрытии Парка военных трофеев в Баку.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)