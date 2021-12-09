Саммит за демократию в США - новый вид сегрегации – МИД России

БАКУ/Trend/ - Саммит за демократию в США - новый вид сегрегации.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Получается, что ошибки прошлого, к сожалению, за которые заплачена огромная цена, не станут той самой путеводной звездой для того, чтобы их не повторять в будущем. Все это мир уже проходил и заплатил очень дорогую цену за эти ошибки», - сказала она.