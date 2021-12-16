Точность минных карт, переданных Арменией, составляет менее 20% - Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Точность минных карт, переданных Арменией, составляет менее 20 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая в четверг на конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

«Ведутся работы по восстановлению Карабаха, созданию инфраструктуры на основе «зеленых» технологий. Работы затягиваются из-за большого количества мин. Идет активный процесс разминирования. Точность карт, переданных Арменией, составляет менее 20 процентов», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)