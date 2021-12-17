Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована 16 декабря в 14:21)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 декабря подписал указ об улучшении социально-бытовых условий лиц со статусом членов семей шехидов и лиц, которым назначена инвалидность в связи с войной.

Согласно указу:

1. Приватизация квартир в многоквартирных зданиях, построенных на основе заказа Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района города Баку, в Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также в относящихся к государственному жилищному фонду многоквартирных зданиях, строящихся в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и Абшеронском районе, согласно статье 146.4 Жилищного кодекса Азербайджана (с учетом п. 4 этого указа) будет осуществляться министерством труда и социальной защиты населения (далее – министерство) путем продажи этих квартир.

2. Кабмину Азербайджана поручено:

2.1. Подготовить проект порядка продажи квартир, предусмотренных в п.1 этого указа, и использования средств, полученных от их продажи, и в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана;

2.2. Решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

3. Министерству труда и соцзащиты населения поручено:

3.1. организовать продажу квартир, указанных в п.1 этого указа в соответствии с порядком, предусмотренным в п.2.1 указа;

3.2. принять меры по обеспечению квартирой или частным домом за счет средств, полученных от продажи квартир, нижеуказанные категории лиц, взятых на учет как нуждающихся в жилой площади;

3.2.1. лица, предусмотренные в первой части распоряжения Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в ходе защиты территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов» №569 от 20 июня 2014 года;

3.2.2. лица, предусмотренные в первой части распоряжения Президента Азербайджана «О ряде мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов» № 2449 от 25 января 2021 года;

3.2.3. лица, предусмотренные в пп.3.2.2 этого указа, взятые на учет как нуждающиеся в жилой площади в 2020 и 2021 годах;

3.3. Решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

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