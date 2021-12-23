БАКУ /Trend/ - Азербайджан вручил ноту протеста Франции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

Как отмечается, 22 декабря 2021 года президент французского региона Иль-де-Франс, кандидат Республиканской партии на предстоящих президентских выборах во Франции Валери Пекресс совершил незаконный визит в город Ханкенди Азербайджанской Республики.

"Данный визит в сопровождении других французских политиков в рамках предвыборной кампании направлен против суверенитета и территориальной целостности и является нарушением национального законодательства Азербайджана. В связи с этим временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в МИД, где ему была вручена нота протеста. МИД Азербайджана выразил решительный протест посольству Франции в связи с незаконным визитом, а также напомнил, что граждане Франции, нарушившие законы Азербайджана, несут ответственность согласно национальному законодательству. До сведения противоположной стороны было доведено, что данный шаг группы политиков из Франции нанес ущерб азербайджано-французским двусторонним отношениям, а также авторитету Франции в регионе и той роли, которую она могла бы сыграть в нормализации азербайджано-армянских отношений после окончания конфликта. Граждане Франции, незаконно посетившие азербайджанские территории, включены в список лиц, которым въезд в нашу страну нежелателен", - сказали в ведомстве.

(Автор: Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)