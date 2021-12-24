Азербайджан - лидер Южного Кавказа - Тахир Будагов

БАКУ /Trend / - Азербайджан - лидер Южного Кавказа, надежный партнер и влиятельное государство.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Тахир Будагов во время выступления на научно-практической конференции "Карабах: Новый взгляд на мир с Южного Кавказа".

По его словам, Азербайджан реализует курс внешней и внутренней политики, который соответствует национальным интересам и вызовам современности.

"Естественно, что успешное продолжение Президентом Ильхамом Алиевым прогрессивной политики, основанной на идеях общенационального лидера Гейдара Алиева, способствует достижению Азербайджаном новых высот. Несомненно, самой яркой страницей как периода независимости, так и многовековой истории Азербайджана является освобождение оккупированных территорий, восстановление территориальной целостности страны. Последнее слово на поле боя сказала азербайджанская армия под руководством Президента Ильхама Алиева", - заявил Тахир Будагов.

Он отметил, что за прошедший период Азербайджан сформировал новые реалии.

"Положен конец оккупации, сепаратизму, преподан урок врагу. В регионе создана основа для устойчивого мира, надежной безопасности и многостороннего сотрудничества", - сказал Будагов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)