Зангезурский коридор будет открыт – зампред правящей партии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор, безусловно, будет открыт.

Об этом сказал в пятницу заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Тахир Будагов на научно - практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа», сообщает Trend.

Зангезурский коридор, который будет создан благодаря геополитической воле и стратегической инициативе Азербайджана, позволит продемонстрировать миру новый облик Южного Кавказа, отметил заместитель председателя ПЕА.

По его словам, этот коридор будет способствовать укреплению связей не только в нашем регионе, но и на широком географическом пространстве от Азии до Европы в политическом, экономическом, культурном и гуманитарном контексте.

«Азербайджан занял принципиальную позицию по вопросу восстановления коммуникаций. Зангезурский коридор, безусловно, будет открыт. И Азербайджан, и страны региона, и другие государства смогут воспользоваться новой платформой сотрудничества», - сказал Будагов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)