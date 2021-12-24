91,2% граждан Азербайджана полностью доверяют Президенту Ильхаму Алиеву - ОПРОС

БАКУ /Trend/ - Центр социальных исследований (ЦСИ) Азербайджана опубликовал в 6-м номере журнала "Индекс доверия" итоги опроса "Деятельность Президента в общественном мнении".

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ЦСИ, опрос был проведен во всех регионах страны, за исключением Нахчыванской Автономной Республики и освобожденных территорий.

В ходе опроса 91,2 процента респондентов заявили, что полностью доверяют Президенту, а 6,9 процента - преимущественно.

93,6 процента респондентов считают, что Президент Ильхам Алиев как архитектор Победы своими активными выступлениями на международных платформах успешно пропагандирует историю Победы, 85,7 процента опрошенных заявили, что глава государства стимулирует участие граждан в увековечении Победы.

85,7 процента респондентов считают, что это обеспечивает превосходство Азербайджана в информационной политике, а 81,9 процента опрошенных считают, что Победа открывает новые возможности по работе в этом направлении, 85,7 процента отмечает усиление сопротивления против внешнего давления и попыток, противоречащих национальным интересам.

81,9% процента опрошенных считают, что Победа приведет к национальному единству и успешной политике.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)