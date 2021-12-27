Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - 27 декабря началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает в понедельник Trend.
В повестку заседания включены следующие вопросы:
1. О годовом отчете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в сфере обеспечения гендерного равенства.
2. Законопроект «О туризме» (третье чтение).
3. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменения в закон «О лотереях» (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс (третье чтение).
8. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение).
9. Законопроект о внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (третье чтение).
10. Законопроект о внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).
11. Законопроект о внесении изменения в закон "О коневодстве" (третье чтение).
12. Законопроект о внесении изменения в закон "О рекламе" (третье чтение).
13. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (третье чтение).
14. Законопроект о внесении изменения в закон "О телекоммуникациях" (третье чтение).
15. Законопроект о внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (третье чтение).
16. Законопроект о внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение).
17. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (третье чтение).
18. Законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (третье чтение).
19. Законопроект о внесении изменения в «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года (третье чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)