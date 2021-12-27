БАКУ /Trend/ - 27 декабря началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает в понедельник Trend.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. О годовом отчете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в сфере обеспечения гендерного равенства.

2. Законопроект «О туризме» (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменения в закон «О лотереях» (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменения в закон "О физической культуре и спорте" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменения в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменения в закон "О коневодстве" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменения в закон "О рекламе" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменения в закон "О телекоммуникациях" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменения в закон "О борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (третье чтение).

18. Законопроект о внесении изменения в Семейный кодекс (третье чтение).

19. Законопроект о внесении изменения в «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года (третье чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)