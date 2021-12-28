Участие нескольких иранцев в неофициальных соревнованиях в азербайджанском городе Ханкенди является незаконным - посольство Ирана

БАКУ /Trend/ - Участие нескольких иранцев в неофициальных спортивных соревнованиях в азербайджанском городе Ханкенди является незаконным.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении посольства Ирана в Азербайджане.

В заявлении отмечается:

"В связи с участием 28 декабря 2021 года нескольких лиц, являющихся гражданами Ирана, в неофициальных соревнованиях по смешанным боевым видам в азербайджанском городе Ханкенди, хотим отметить, что нетрадиционный вид единоборств ММА (смешанные боевые виды) в Иране не признан официально и входит в число запрещенных из-за насилия и связей с букмекерами. Поэтому в Иране нет федерации этого вида единоборств, а те, кто занимается этим, действуют скрытно и незаконно.

Участники неофициальных соревнований, прошедших 28 декабря в азербайджанском городе Ханкенди, не имеют никакого отношения к министерству спорта и молодежи Ирана и незаконно принимают участие в подобных состязаниях в любой точке мира.

Посольство еще раз подчеркивает отсутствие связи между участием этих лиц в незаконных соревнованиях в городе Ханкенди и политикой министерства спорта и молодежи Ирана".

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)