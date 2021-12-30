Парламент Азербайджана сегодня обсудит 9 вопросов

БАКУ /Trend/ - 30 декабря состоится пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает в четверг Trend.

В его повестку входят следующие вопросы:

1. Проект решения Милли Меджлиса о внесении изменения в состав Вещательного совета «Общественной телерадиовещательной компании».

2. Законопроект об утверждении соглашения между Азербайджаном и организациями Группы Всемирного банка по созданию и деятельности офисов в Азербайджанской Республике.

3. Законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела.

4. Законопроект об утверждении «Протокола о внесении изменения в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи».

5. Законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Катара об освобождении от визового требования лиц, имеющих общегражданские паспорта.

6. Законопроект «О медиа» (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс.

8. Законопроект о внесении изменения в Жилищный кодекс.

9. Проект решения Милли Меджлиса об утверждении обращения парламента в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)