Парламент Азербайджана сегодня обсудит 9 вопросов
БАКУ /Trend/ - 30 декабря состоится пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент), сообщает в четверг Trend.
В его повестку входят следующие вопросы:
1. Проект решения Милли Меджлиса о внесении изменения в состав Вещательного совета «Общественной телерадиовещательной компании».
2. Законопроект об утверждении соглашения между Азербайджаном и организациями Группы Всемирного банка по созданию и деятельности офисов в Азербайджанской Республике.
3. Законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела.
4. Законопроект об утверждении «Протокола о внесении изменения в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи».
5. Законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Катара об освобождении от визового требования лиц, имеющих общегражданские паспорта.
6. Законопроект «О медиа» (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс.
8. Законопроект о внесении изменения в Жилищный кодекс.
9. Проект решения Милли Меджлиса об утверждении обращения парламента в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)