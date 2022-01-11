Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане – глава МИД (Версия 2)

изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:59)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане.

Об этом сказал во вторник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в Организации тюркских государств, передает Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Как отметил министр, Азербайджан в очередной раз подтверждает важность уважения суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

«Азербайджан с глубокой обеспокоенностью следит за сложившейся ситуацией в братском Казахстане. Особенно прискорбно, что события прошлой недели привели к человеческим жертвам и раненым. В связи с этим мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, родным погибших и народу Казахстана и желаем скорейшего выздоровления всем раненым. Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане и восстановление верховенства закона. Не может быть никакого оправдания незаконному применению силы и насилию, которое подрывает общественный порядок и угрожает основным правам человека и гражданским свободам, и поэтому это должно быть решительно осуждено и отвергнуто. Мы верим в мудрость и способности народа и правительства Казахстана. Мы верим, что Казахстан выйдет из положения, не рискуя своими замечательными достижениями, и здравый смысл восторжествует», - сказал он.

По словам главы МИД Азербайджана, в этой связи перед Организацией тюркских государств стоит важная задача.

«Организация основана на солидарности стран - участниц, и наша общая обязанность — поддержать наших казахских братьев и сестер в эти трудные времена», - добавил Байрамов.

Новость обновляется