Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника госсекретаря США о военной провокации Армении

Политика 11 января 2022 20:43 (UTC+04:00)
Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника госсекретаря США о военной провокации Армении

БАКУ /Trend/ - 11 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, стороны обменялись мнениями о ситуации с региональной безопасностью.

Байрамов рассказал о последней ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринятых Азербайджаном для реализации трехсторонних заявлений по Карабаху.

Министр проинформировал помощника госсекретаря США о провокации, совершенной Арменией в направлении Кяльбаджарского района Азербайджана, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий. Байрамов подчеркнул, что ответственность за эту провокацию лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Турецкий истребитель пятого поколения выкатят из ангара в 2023 году
Турецкий истребитель пятого поколения выкатят из ангара в 2023 году
Чехия приостановила экспорт военной техники и оружия в Казахстан
Чехия приостановила экспорт военной техники и оружия в Казахстан
Надзорный орган ЕС обязал Европарламент усилить меры по защите данных
Надзорный орган ЕС обязал Европарламент усилить меры по защите данных
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турецкий истребитель пятого поколения выкатят из ангара в 2023 году Турция 21:44
Чехия приостановила экспорт военной техники и оружия в Казахстан Казахстан 21:28
Грузия поднялась с 55-го на 48-е место в Индексе паспортов мира Грузия 21:04
Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с 16 ноября Энергетика 21:02
Производство алюминия в Иране выросло на 23% Иран 20:57
Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении - минобороны Политика 20:53
Глава МИД Азербайджана проинформировал помощника госсекретаря США о военной провокации Армении Политика 20:43
Штамм "омикрон" коронавируса распространяется в 70 раз быстрее "дельты" - азербайджанский врач Общество 20:27
Ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась - минобороны Азербайджана Политика 20:20
Азербайджан решительно осуждает продолжающиеся военные провокации Армении - МИД Политика 20:00
В Азербайджан в 2022 г. будет доставлено более 3,2 млн доз вакцины от COVID-19 Общество 19:48
Как в азербайджанском музее хранят ценные экспонаты? (ФОТО) Культура 19:45
В Азербайджан в январе поступит 1 млн 200 тыс. доз вакцины "Coronavac" Общество 19:29
В ряде районов Азербайджана выпадет снег Общество 19:21
"Пиковая дама" народного артиста Азербайджана в Испании Культура 19:06
ВЭФ о главных рисках для экономики Азербайджана Экономика 18:14
В Азербайджане будут созданы новые туристические зоны Экономика 18:05
Аэропорты Азербайджана в 2021 году обслужили почти 3 млн. пассажиров Транспорт 18:01
Азербайджанские производители фундука назвали основной рынок экспорта на 2022 год Экономика 17:55
В Азербайджане обнародовано число отелей, получивших звездную категорию Экономика 17:53
Грузия увеличила импорт из Узбекистана Грузия 17:50
Надзорный орган ЕС обязал Европарламент усилить меры по защите данных Европа 17:33
В минкультуры Азербайджана произведено кадровое назначение Общество 17:31
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за январь Экономика 17:29
Снижение курса турецкой лиры сказалось на экспорте азербайджанского фундука Экономика 17:28
США выделят более $300 млн на гуманитарную помощь Афганистану США 17:27
"Азербайджанские авиалинии" выполнили ранее отложенные рейсы Баку-Нахчыван Транспорт 17:25
Стрельба в Алматы не слышна уже больше суток Казахстан 17:19
В Баку ожидается мокрый снег - Умайра Тагиева Общество 17:17
Служба охраны биоразнообразия минэкологии о ситуации в национальных парках Азербайджана (Интервью) (ВИДЕО) Общество 17:04
Для обеспечения прозрачности в ведении расчетов в Налоговый кодекс Азербайджана внесены изменения Экономика 17:03
Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Казахстан Энергетика 16:53
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:40
Депозит от Yelo Bank "Яркая Победа" теперь с повышенной процентной ставкой! Экономика 16:39
В Азербайджане выявлено еще 673 случая заражения коронавирусом, вылечились 392 человека Общество 16:38
Требования Нацбанка Грузии к нерезидентам увеличились Грузия 16:38
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате провокации вооруженных сил Армении Происшествия 16:33
Турпоток из Ирана в Грузию за год вырос в сотни раз Грузия 16:27
В Азербайджане пройдет «Бакинская Энергетическая Неделя» Энергетика 16:25
В Международном центре мугама пройдет вечер, посвященный ханенде и таристу Ширулле Иманову Культура 16:23
Крупная азербайджанская ИТ-компания планирует стать сервисным провайдером ИКТ 16:18
В Азербайджане утверждены изменения в закон “О таможенных тарифах” Экономика 16:08
В ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены исторические артефакты - репортаж Trend TV Общество 16:06
Мамед Салманов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджана" - Распоряжение Политика 16:04
Назначен спецпредставитель президента Казахстана по международному сотрудничеству Казахстан 15:55
Президент Казахстана подписал указ о новом составе правительства Казахстан 15:40
В Туркменистане назвали планируемую площадь посевных площадей под хлопок Бизнес 15:39
Агентство Азербайджана по разминированию освобождено от НДС Экономика 15:36
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном увеличился Грузия 15:29
Он уединился в горах Азербайджана, чтобы здесь встретить свою смерть… (ФОТО) Культура 15:16
Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google могут быть полностью удалены - "Азеркосмос" ИКТ 15:15
Иран открыл сухопутные границы с соседними странами Общество 15:00
Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире Спорт 14:48
Организация тюркских государств вновь подтвердила твердую поддержку Казахстану – ЗАЯВЛЕНИЕ Политика 14:39
Air Astana планирует выполнить рейсы из Тбилиси и Баку в Нур-Султан Казахстан 14:38
Добычные объекты ЛУКОЙЛ в Казахстане работают в штатном режиме Энергетика 14:36
Азербайджан в ближайшие несколько лет может запустить на орбиту новые спутники ИКТ 14:33
Названа окупаемость вложенных в спутник Azerspace-1 инвестиций ИКТ 14:23
Транспортировка нефти на НПЗ Казахстана продолжается в штатном режиме - АО «КазТрансОйл» Энергетика 14:20
Ж/д оператор Казахстана закупит стройматериалы Тендеры 14:01
Обязательства Нацбанка Грузии перед нерезидентами за год выросли более чем на 70% Грузия 14:00
В Туркменистане внедрили микроклональный метод размножения растений Бизнес 13:54
В Туркменистане создают банк данных по авторским изобретениям Бизнес 13:28
Нет оснований для беспокойства по поводу проводимых взрывных работ – минобороны Азербайджана Общество 13:26
Азербайджан – мир мой… - новый проект Инары Бабаевой (ВИДЕО) Культура 13:26
На валютной площадке Казахстанской фондовой биржи возобновятся торги Финансы 13:21
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе более $113 млн Финансы 13:04
SOCAR обеспечила газоснабжение более 700 населенных пунктов Грузии Грузия 13:01
Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане – глава МИД Политика 12:59
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли более чем на 10% Финансы 12:56
ГФСЗ Азербайджана о причине задержки ответа на обращения по вопросу перерасчета пенсий Общество 12:40
Газ в Европе торгуется ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м Европа 12:27
Денежная база в Азербайджане за месяц выросла более чем на 25% Финансы 12:25
Тюркский мир поддерживает Казахстан – глава МИД Турции Турция 12:20
Состоялось внеочередное заседание Организации тюркских государств по ситуации в Казахстане Политика 12:16
В Баку наказана директор школы, избившая ученика Общество 12:04
"Дочка" Национальной атомной компании Казахстана объявила тендер Тендеры 11:50
"Азеркосмос" провел мониторинг свыше 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Общество 11:49
Apple разрешит доступ к сторонним платежным системам в Южной Корее США 11:43
В 2021 г. в Азербайджане более 60 тыс. лиц назначены инвалидность и соцвыплаты Общество 11:33
Руководство ЕС выразило соболезнования в связи со смертью главы Европарламента Европа 11:15
Бизнес Грузии поддерживает инициативу открытия местного фармацевтического рынка для Турции Грузия 11:13
Названы банки-лидеры Узбекистана по объему выданных кредитов Узбекистан 11:03
Дагестанские экспортеры планируют посетить Азербайджан с бизнес-миссией Бизнес 10:58
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:53
В Баку предложено разместить постоянно действующую экспозицию дагестанских товаропроизводителей Бизнес 10:52
Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее "дельты" - азербайджанский врач-инфекционист Общество 10:47
Группа "Татнефть" в 2021 году нарастила добычу нефти почти на 7% Россия 10:43
В 40 провинциях Турции проводятся полицейские рейды Турция 10:37
В азербайджанской армии прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:24
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:20
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы Политика 10:19
ООН предложила два плана помощи афганцам на общую сумму $5 млрд в 2022 году Другие страны 10:16
В США установлен мировой рекорд по новым случаям COVID за сутки США 10:11
Самолет ВВС Южной Кореи разбился в провинции Кёнгидо Другие страны 10:08
Токаев поручил увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов Центральная Азия 10:04
Все гарантии государства перед иностранными инвесторами будут исполнены в полном объеме - Токаев Казахстан 10:01
Самолет Баку–Нахчыван был вынужден вернуться в аэропорт вылета Транспорт 10:01
Организация тюркских государств должна укреплять связи - Администрация президента Турции Политика 10:01
Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы - Президент Казахстана Казахстан 09:56
Все новости