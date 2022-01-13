В Азербайджане арестован председатель партии

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ясамальском районном суде города Баку состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении председателя Партии граждан и развития Али Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, на процессе под председательством судьи Гусейна Сафарова был зачитан приговор в связи с жалобой полковника-лейтенанта Государственной пограничной службы Эмиля Джафарова в порядке особого обвинения в отношении Али Алиева.

Согласно приговору, Али Алиев приговорен к 5 месяцам тюремного заключения.

Жалоба капитана Госпогранслужбы Рамина Адилова в порядке особого обвинения будет рассмотрена через некоторое время на заседании под председательством судьи Рауфа Дашдамирова.

Отметим, что выжившие при крушении 30 ноября прошлого года во время тренировочных полетов военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов подали жалобу в порядке особого обвинения в соответствии со статьей 147.1 УК Азербайджана против председателя Партии граждан и развития Али Алиева с требованием лишить его свободы сроком на шесть месяцев. Как отмечается в жалобе, председатель партии Али Алиев сказал ранее о том, что выжить при подобном крушении вертолета невозможно.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)