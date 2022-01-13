Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Казахстана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и новоназначенным премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, Али Асадов поздравил премьер-министра Смаилова с назначением на эту должность и пожелал ему успехов в деятельности.

В ходе беседы было высоко оценено развитие связей дружбы и сотрудничества в различных сферах между двумя странами, выражена надежда на дальнейшее укрепление и расширение связей совместными усилиями.

Было отмечено, что Азербайджан с тревогой наблюдает за событиями, происходящими в последние дни в братском Казахстане, а также выражена уверенность в нормализации ситуации в скором времени.

Премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования Алихану Смаилову в связи с многочисленными жертвами в результате событий в Казахстане.

(Перевод: Нубар Кулузаде)