Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией - Лавров

БАКУ/Trend/ - Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее приступить к делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Это не относится к Карабахскому региону и к вопросам урегулирования. Это сугубо двусторонний вопрос. Уже почти год, как мы предлагаем начать прорабатывать этот вопрос, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации предлагая себя как консультанта в этой комиссии. Я буквально вчера общался с моим армянским коллегой ровно на эту тему. Есть соответствующие предложения сторон. Потому, что для того, чтобы создать комиссию нужно прежде всего договориться на каких условиях. Эти условия сейчас обсуждаются. Есть расхождения. Наша позиция простая: надо садиться и в рамках уде созданной комиссии решать все те вопросы, которые сейчас остаются пока еще несогласованными», - сказал он.