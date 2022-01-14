Президент Ильхам Алиев: В украинско-азербайджанских отношениях есть очень серьезный прогресс

БАКУ /Trend/ - В украинско-азербайджанских отношениях есть очень серьезный прогресс.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 14 января в ходе визита в Украину Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати совместно с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

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