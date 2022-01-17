В ВС Азербайджана прошли учебные сборы с командирами рот - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному плану боевой подготовки, в воинских частях азербайджанской армии с командирами рот были проведены сборы по командирской подготовке, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"На состоявшихся в ходе сборов теоретических и практических занятиях по общевойсковой подготовке командиры выполнили различные задачи с применением высоких технологий. Основной целью проведения сборов является совершенствование управленческих и практических навыков командирского состава", - отметили в ведомстве.