В ВС Азербайджана прошли учебные сборы с командирами рот - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному плану боевой подготовки, в воинских частях азербайджанской армии с командирами рот были проведены сборы по командирской подготовке, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"На состоявшихся в ходе сборов теоретических и практических занятиях по общевойсковой подготовке командиры выполнили различные задачи с применением высоких технологий. Основной целью проведения сборов является совершенствование управленческих и практических навыков командирского состава", - отметили в ведомстве.
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