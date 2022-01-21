Эльдар Гасанов приговорен к 10 годам лишения свободы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось рассмотрение дела экс-посла Эльдара Гасанова, обвиняемого в подделке документов и других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, по решению суда Эльдар Гасанов был приговорен к 10 годам лишения свободы.

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