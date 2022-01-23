Еврокомиссар по вопросам энергетики посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Европейский союз ведет переговоры с партнерами о возможности увеличения поставок газа в блок, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в субботу во французском городе Амьене, где состоялась неформальная встреча министров энергетики стран ЕС, передает Trend со ссылкой на европейские СМИ.

Кадри Симсон сказала, что в феврале она примет участие в конференциях в Азербайджане и США, чтобы обсудить пути увеличения поставок газа в Европу.

По словам Симсон, министры на встрече в городе Амьен обсудили неопределенность на рынке, вызванную кризисом на Украине и значительным сокращением поставок из России в последние месяцы.

«Мое послание состоит в том, что в Европе есть надежная, хорошо диверсифицированная и устойчивая газовая инфраструктура, а также четкие процедуры солидарности на случай чрезвычайных ситуаций», — сказала она.

«Но нам нужно сохранять крайнюю бдительность, повышать нашу готовность к рискам и укреплять солидарность между государствами-членами», - добавила она.