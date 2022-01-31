Азербайджан создал новую реальность, способствующую миру и развитию на Южном Кавказе – Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан не только восстановил справедливость, но и создал новую реальность, способствующую миру, стабильности и развитию на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на конференции «Роль женщин в постконфликтном восстановлении», организованной Центром анализа международных отношений и представительством ООН в Азербайджане.

Он отметил, что у Азербайджана и Армении нет альтернативы мирному сосуществованию.

«Азербайджан демонстрирует готовность к миру. Азербайджан исключает в будущем возможность новых войн и разрушений», - сказал Амирбеков.

Помощник Первого вице-президента отметил, что развитие региона зависит от реализации вопросов, отраженных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, России и Армении.

«Азербайджан ожидает, что Армения адаптирует свою политику к новой геополитической реальности», - сказал Амирбеков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)