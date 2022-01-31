ООН поддержит усилия правительства Азербайджана - резидент-координатор
БАКУ /Trend/ - После завершения конфликта правительство Азербайджана заявило, что необходимо обеспечить безопасное возвращение граждан на освобожденные от армянской оккупации территории.
Как сообщает Trend, об этом заявила в понедельник резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции «Женщины, мир и безопасность: роль женщин в постконфликтном восстановлении».
Резидент - координатор отметила, что необходимо работать над разминированием этих территорий, обеспечением возможностей для занятости населения.
«ООН на протяжении долгих лет является партнером правительства Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать усилия азербайджанского правительства», - сказала Андреева.
По ее словам, ООН договорилась с правительством Азербайджана по пяти вопросам, один из которых связан с гендерным равенством.
Резидент - координатор также отметила важность диалога на тему гендерного равенства.
По ее словам, женщины должны участвовать не только в обсуждениях, но и в восстановительных работах.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)