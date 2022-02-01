Новые председатели районных организаций партии «Ени Азербайджан» приступили к работе

БАКУ /Trend/ - Председатели районных организаций правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), избранные 28 января, с сегодняшнего дня приступили к работе.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата ПЕА Тахир Будагов.

Он отметил, что перед новыми руководителями районных организаций ПЕА поставлены новые задачи.

«В скором времени мы представим свои предложения по более гибкому построению деятельности местных организаций ПЕА в каждом районе и городе в соответствии с современными требованиями и требованиями Президента Азербайджана, который является председателем правящей партии», - сказал Будагов.

Отметим, что очередное заседание правящей партии «Ени Азербайджан» состоялось 28 января в формате видеоконференции. На заседании было избрано 64 новых председателя районных и городских организаций ПЕА.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)