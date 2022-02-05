Сотрудник ПРООН Армен Григорян свободен от соблюдения общих правил организации? – Заявление

БАКУ /Trend/ - В офисе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) прокомментировали антиазербайджанскую кампанию, проводимую сотрудником ПРООН Арменом Григоряном.

Григорян, который является гражданином Армении, ведет открытую антиазербайджанскую и антитурецкую пропаганду через соцсети. Он делился клеветническими материалами против Азербайджана, публиковал тексты с фашистским и реваншистским содержанием. Кроме того, он организовал дискуссии на тему «Кто больше любит Армению».

В ответ на запрос Trend в офисе ПРООН сообщили, что организация очень серьезно относится к принципам независимости и беспристрастности, которыми руководствуются ее сотрудники.

«ПРООН не приемлет дискриминационного или предвзятого поведения, которое может нанести ущерб репутации организации и ее сотрудников во всем мире. ПРООН имеет ряд институциональных механизмов, таких как Управление по вопросам этики, Управление аудита и расследований (OAI), Управление людских ресурсов и Управление омбудсмена, для предотвращения и расследования обвинений в неправомерных действиях и несоблюдении правил и политики», - сказали в организации.

В ПРООН также отметили, что организация привержена своей работе в Азербайджане в качестве давнего партнера по развитию.

Итак, фактически в ПРООН не стали опровергать подлинность скриншотов из соцсетей, демонстрирующих открытую антиазербайджанскую и антитурецкую позицию ее сотрудника, который, так же как и другие представители организации, должен, как следует из данного заявления, «руководствоваться принципами независимости и беспристрастности».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)