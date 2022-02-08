БАКУ /Trend/ - Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана выступила с заявлением, сообщает во вторник Trend.

Как отмечается, албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана высоко ценит и поддерживает последовательные меры, предпринятые за последний год для защиты и восстановления исторических и религиозных памятников, в том числе храмов христианского албанского наследия, на освобожденных от оккупации территориях, и выражает уверенность в том, что этот процесс будет завершен в кратчайшие сроки. Также отмечается, что несмотря на серьезную минную опасность и сложные условия, были приняты все необходимые меры для посещения членами общины албанских храмов на освобожденных территориях. В результате за последний год члены общины смогли посетить монастыри - Агоглан в Лачине, Худавенг в Кяльбаджаре, а также албанские храмы в поселке Гадрут и селе Туг.

В заявлении говорится, что, к сожалению, под различным давлением и влиянием Албанская Апостольская церковь в 1836 году была упразднена, а армяно-григорианская церковь попыталась завладеть частью ее материального и духовного наследия. В результате большинство исторических албанских храмов в Азербайджане, в частности в Карабахе, подверглось григорианизации, были сфальсифицированы архивные материалы и документы. Григорианизация древнего албанского наследия, в том числе албанских храмов, стала государственной политикой Армении за последние сто лет. Армения подвергала храмы григорианизации, разрушая те из них, принадлежность которых невозможно было изменить.

После восстановления независимости Азербайджана появилась историческая возможность восстановить статус Албанской Апостольской церкви. Албано-удинская христианская религиозная община была создана и зарегистрирована в 2003 году. При поддержке правительства Азербайджана был восстановлен храм апостола Елисея в селе Киш Шекинского района, считающийся «матерью церквей» на Кавказе, а в 2006 году в поселке Нидж Габалинского района была официально открыта албано-удинская церковь Чотари. В заявлении общины выражена уверенность, что албанские храмы на освобожденных территориях также будут восстановлены на высоком уровне.

В заявлении также отмечается, что толерантность азербайджанского народа, забота и поддержка азербайджанского государства о представителях всех религий дают основания говорить о гуманном отношении и к представителям армяно-григорианской церкви. Ярким примером этого является армянская церковь в центре Баку, отреставрированная азербайджанским правительством. В заявлении говорится, что, несмотря на нанесение армяно-григорианской церковью ущерба албанскому наследию путем его присвоения и фальсификаций на протяжении столетий, албано-удинская община готова к сотрудничеству во имя мира и человечества с армяно-григорианской церковью и совместному проживанию на освобожденных от оккупации территориях.