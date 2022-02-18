Отменен визовый режим между Азербайджаном и Сербией

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта».

Как сообщает Trend, согласно документу, утверждается закон «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта», подписанный 11 октября 2021 года в городе Белград.

(Перевод: Фидан Мустафаева)