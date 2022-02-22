В рамках Дней Азербайджана в Москве открылась выставка «Азербайджанские ковры: новый взгляд» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 22 февраля при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Москве начались Дни Азербайджана. Цикл культурных мероприятий, который продлится до 1 марта, посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

В рамках Дней Азербайджана в павильоне «Азербайджан» Выставки достижений народного хозяйства в Москве открылась выставка «Азербайджанские ковры: новый взгляд».

Как сообщает Trend, на выставке, организованной совместно с акционерным обществом «Азерхалча», демонстрируются 14 ковров, относящихся к группе «Карабах», 4 из них из современной коллекции, выполненной в новом оригинальном формате. Представленные эксклюзивные ковры являются продуктом сотрудничества творческого коллектива «Азерхалча» с заслуженным художником Азербайджана Рашадом Алекберовым.

Председатель правления «Азерхалча» Эмин Мамедов сообщил, что все ковры, представленные на выставке, относятся к Карабахской школе. «Сегодня мы демонстрируем новый взгляд на традиционные классические Карабахские ковры, представляем современные, концептуальные ковры, соответствущие интерьеру XXI века.

Вы видите здесь образцы наших ковров, изготовленных в ограниченном количестве 44 экземпляров. Эти ковры изготовлены по эскизам художника Рашада Алекберова на основе ковровой группы «Гасымушагы», относящейся к Карабахской школе. Коллекция символично состоит из 44 ковров».

Он добавил, что в экспозиции представлены знаменитые ковры «Аждахалы» (драконовые ковры), также относящиеся к Карабахской группе. Э.Мамедов сказал: «Наши знаменитые ковры «Аждахалы» представлены здесь в современном виде. Одна из главных наших целей заключается в ознакомлении с современными азербайджанскими коврами. В Азербайджане развиваются все виды искусства. Почему бы не развиваться нашим коврам? Сегодня азербайджанские ковры продаются на различных аукционах, наши древние ковры демонстрируются в самых известных музеях мира. Мы хотели бы, чтобы через 50-100 лет наши как древние, так и современные ковры выставлялись как антиквариат, продавались бы на аукционах».,

В павильоне «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства в Москве представлен еще один проект «От языка к языку» Фонда Гейдара Алиева на основе поэмы «Семь красавиц» великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. В рамках проекта в исполнении известных деятелей культуры и искусства Азербайджана и России прозвучат отрывки из поэмы «Семь красавиц» Низами.