Ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность - замминистра

БАКУ /Trend/ - 24 февраля 2022 года при председательстве Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоялось специальное заседание Постоянного совета.

Как сообщили в четверг Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, в заседании в видеоформате принял участие заместитель министра иностранных дел Араз Азимов.

Выступая на специальном заседании Азимов отметил, что ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность.

Было отмечено, что обострение ситуации привело к человеческим жертвам, а также выражены соболезнования родным и близким погибших.

Была подчеркнута важность мирного урегулирования сложившейся ситуации дипломатическими путями в соответствии с нормами и принципам международного права, в том числе на основе суверенитета государств, территориальной целостности, нерушимости границ, а также неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ.

Был озвучен призыв к неотложному диалогу для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации в сложившейся обстановке.