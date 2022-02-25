Посольство Ирана в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноциде на своей странице в Twitter, сообщает в пятницу Trend.

«Посольство Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике в связи с 30-й годовщиной массового убийства мирных жителей в Ходжалы выражает соболезнования правительству Азербайджана, народу страны и выжившим в этой трагедии», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)