Враждебные заявления Армении демонстрируют ее истинные намерения - МИД Азербайджана

Политика 28 февраля 2022 13:03 (UTC+04:00)
Враждебные заявления Армении демонстрируют ее истинные намерения - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пока правительство Армении будет занимать бескомпромиссную позицию, основанную на лжи, к сожалению, до тех пор армянский народ будет лишен мира и благополучия.

Как сообщает Trend, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление внешнеполитического ведомства Армении о сумгайытских событиях 1988 года.

«Мы неоднократно отвечали на абсолютно беспочвенные и ложные утверждения МИД Армении в связи с событиями в Сумгайыте.

Еще раз подчеркиваем, что кровавые события, произошедшие в конце февраля 1988 года в Сумгайыте, в Азербайджанской ССР, были преднамеренной и спланированной провокацией против Азербайджана. Напомним, что Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, провела расследование и установила виновных в беспорядках и их сообщников, а также выявила в общей сложности 32 потерпевших. Обращаем внимание МИД Армении на то, что были собраны многочисленные свидетельства проживающих в Сумгайыте армян об Эдуарде Григоряне, армянине по национальности, который руководил этими событиями, лично убил шесть человек и изнасиловал трех женщин армянского происхождения. Григорян, приговоренный судом к 12 годам лишения свободы, был переведен в Армению для отбывания наказания, а затем освобожден.

В результате судебного разбирательства в связи с событиями 27-29 февраля 1988 года в Сумгайыте 92 человека были приговорены к разным срокам лишения свободы, а один – к смертной казни. Для сравнения хочу отметить, что в конце 80-х годов прошлого века не было принято никаких мер в отношении виновных в гибели 217 азербайджанцев во время их насильственного изгнания из районов компактного проживания в Армянской ССР.

Армения, державшая под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана в течение почти 30 лет, в рамках своей агрессивной политики совершила многочисленные военные преступления против человечности, включая Ходжалинский геноцид. Однако никто из виновных до сегодняшнего дня не привлечен к ответственности.

Напоминаем МИД Армении, что Азербайджанская Республика положила конец многолетней армянской военной оккупации части своей международно признанной суверенной территории и обеспечила территориальную целостность. Вместо того чтобы воспользоваться новыми возможностями для сотрудничества и построения мира, которые в настоящее время появляются в регионе с устранением фактора оккупации, ложные, необоснованные и враждебные заявления демонстрируют истинные намерения Армении.

Пока правительство Армении будет демонстрировать бескомпромиссную позицию, основанную на лжи, к сожалению, до тех пор армянский народ будет лишен мира и благополучия», - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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