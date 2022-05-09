Гейдар Алиев спас Азербайджан от гражданской войны и вернул людям веру в себя - Асаф Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Есть в мировой истории понятие – Звездные часы человечества. Это события, которые в корне изменили историю разных народов и регионов, а иногда и всего мира. К Звездным часам человечества можно отнести взятие Константинополя (ныне Стамбул), когда пала Великая Византийская Империя, которую сменила не менее Великая Тюркская культура. Другой пример - битва при Ватерлоо, в результате которой изменилась история Европы. Рождение великих государственных деятелей, таких как М.К.Ататюрк, Ф.Рузвельт, У.Черчилль, Ш.Де Голль и других, можно также отнести к звездным часам человечества, так как эти люди предопределили историю целых народов и регионов, принесли мир и развитие в различные уголки планеты. Трудно предсказать или определить когда наступает звездный час для нации или государства, так как это веление истории, а возможно и времени. Только история по происшествии времени может определить достойное место Звездным часам человечества, ибо когда история творит, нет в природе силы или явления, которые по красоте, значимости и силе могли бы сравниться с ней. В этом красота и сила истории, которая определяет судьбы разных народов мира.

Ровно 99 лет тому назад, в истории азербайджанского народа произошло событие, которое можно назвать Звездным часом Азербайджанского народа, что определило судьбу и будущее нашего народа.

10 мая 1923 года, в Нахчыване, в семье железнодорожника Алирзы и Иззет ханум Алиевых родился мальчик, которого назвали Гейдар. Вряд ли кто из окружения семьи мог тогда предположить, что на свет появился человек, о котором со временем заговорит весь мир. Он станет первым везде и во всем за что возьмется. Он станет первым азербайджанцем, который возглавит Комитет Государственной Безопасности Азербайджана, позднее возглавит Советский Азербайджан, изберется членом Политбюро, станет одним из руководителй мировой державы – Советского Союза, а позже станет Президентом Азербайджана. Венцом его творения, памятником ему станет Независимый Азербайджан, в развитие которого он вложил всю свою жизнь.

В 1965 году в Азербайджане, Председателем КГБ Азербайджана впервые был назначен азербайджанец - Гейдар Алиев. До этого ни в одной советской республике на эту должность не назначался национальный кадр, и как правило направлялся человек из Москвы. Это было одним из основных принципов коммунистического режима. Его личность была настолько яркой, что даже такой сильный коммунистический режим, как СССР, отступил от своего главного принципа.

Позднее, став руководителем Советского Азербайджана он превратил его в одну из ведущих республик СССР. При нем в Азербайджане были построены крупные заводы и промышленные предприятия, которые успешно функционируют и по сей день. Завод кондиционеров, Радио завод, который позже стал заводом компьютеров, завод глубоководных оснований, промышленное предприятие Беллур в Гяндже и др. и все это было его творением и заслугой.

Будучи одним из руководителей Советского Союза, Гейдар Алиев курировал самые сложные области - промышленнность, транспорт, науку и образование. За всю историю Полютбюро ЦК КПСС в его составе было около 170 членов и, покинув Политбюро, никто из них, за одним лишь исключением, не смог вернуться в большую политику. Этим исключением был Гейдар Алиев. В 1987 году его вывели из состава Политбюро, а в 1991 году он вернулся в родной Нахчыван и возглавил местный Верховный Совет, затем Парламент Азербайджана, а позже был избран Президентом Азербайджана.

Масштабы его деятельности были настолько поразительными, что о нем Президент США Билл Клинтон сказал, что Гейдар Алиев - настолько сильная и масштабная личность, что может управлять самыми крупными державами. По единодушному признанию историков того времени, с избранием Гейдара Алиева в Политбюро появились улыбки, со вкусом подобранная и подчеркнутая одежда, а самое главное содержательные речи, носившие конструктивный характер. Его речи отличались глубоким содержанием, а принятые решения — глубиной продуманности. Его обаятельная улыбка покоряла всех, а серьезный взгляд и требовательность стимулировали работать. Начиналось новое время в Политбюро - эра конструктивизма и прагматизма. Однако дух прелости, присущий Политбюро, не выдерживает таких новшеств, и Гейдара Алиева в 1987 году выводят из состава бюро.

Два раза, в разные времена Гейдар Алиев становился руководителем Азербайджана и оба раза сотворял чудо. В первый раз в 1969 году, придя к власти, он добился того, что Азербайджан стал одной из ведущих республик СССР. Во второй раз, в 1993 году, когда Гейдар Алиев встал у руля независимого Азербайджана, страна была на грани гражданской войны. Агрессия со стороны Армении, беженцы, разрушенная экономика, очереди за хлебом, люди месяцами не получают зарплату. Ведущие мировые политики говорили тогда, что Азербайджан находится в таком тяжелом положении, что даже такой искушенный и опытный политик как Гейдар Алиев вряд ли чем сумеет помочь. Но он сотворил чудо. Была остановлена война. Несмотря на давление некоторых стран, был подписан «Контракт Века», который имеет мировое значение. Был построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который сегодня по достоинству носит его имя. Поднялась экономика и главное, Гейдар Алиев вернул народу веру в себя. Истории известны примеры, когда яркие личности Мустафа Кемаль Ататюрк, Шарль Де Голль, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и др. своей деятельностью оставили неизгладимый след в истории не только своих народов, но и всего человечества. Прошло время и азербайджанский народ дал в мировую сокровищницу яркую личность - Гейдара Алиева, из уст которого были услышаны слова, придавшие уверенность каждому азербайджанцу: «Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец». Если Мустафа Кемаль Ататюрк является отцом-основателем Турецкой Республики, то Гейдар Алиев спас Азербайджан от гражданской войны и вернул людям веру в себя, превратил независимый Азербайджан в развивающуюся большими темпами страну и стал символом объединения. Президент США – Франклин Рузвельт, в трудные годы Великой депрессии, сплотил американский народ и заставил поверить в себя. Ф.Рузвельт и Г.Алиев в трудный час пришли на помощь своим народам, принесли мир и расцвет своим народам и странам.

В 1995 году в Копенгане проходил саммит мировых лидеров, в котором участвовал Гейдар Алиев. В это время в Баку готовился переворот и планировалось покушение на жизнь Гейдара Алиева. Мировые лидеры советовали Гейдару Алиеву не лететь в Баку, так как это было опасно для его жизни. Однако, Гейдар Алиев во имя спасения своего народа принял участие в саммите. Если в памяти американского народа Франклин Рузвельт остался как личность, которая предостерегала нацию от страха, то в памяти азербайджанского народа Гейдар Алиев остался как личность, которая пошла навстречу страху и победила его. Президент Шарль де Голь остался в памяти французов тем, что не имея ни армии, ни материальной поддержки, своей отвагой и героизмом вернул французам потерянную гордость и осветил путь к расцвету Франции. Гейдар Алиев остался в памяти азербайджанского народа, как великий гражданин и яркая личность, объединившая всех азербайджанцев. Он принес мир и экономический расцвет не только для Азербайджана, но и для всего региона. Он не обладал никаким оружием или финансовой поддержкой, и его оружием было слово, а поддержкой - азербайджанский народ. Он вернул азербайджанцам веру в невозможное и заставил поверить в себя и понять, что никто, кроме нас самих, не ответит на вопрос, каким будет будущее Азербайджана. Никто кроме нас самих не обеспечит подъем экономики и культуры, не восстановит веру в собственные силы.

В 1978 году по инициативе Гейдара Алиева одному из районов г. Кировабада (ныне г.Гянджа) был дано название - Гянджа и позже уже городу вернули его древнее имя. Это был незабываемый праздник для жителей древнего города, каждый из которых только и мечтал, чтобы городу вернули его историческое имя. Как понять такой поступок, что это - вызов коммунистическому обществу? В Кремле неоднозначно были восприняты эти шаги и даже поднимали вопрос о нецелесообразности нахождения Гейдара Алиева на должности. Но он не дрогнул, не свернул со своего пути и продолжал свое дело. Несмотря на давление, Гейдар Алиев продолжал бороться за духовные богатства азербайджанского народа.

В 1982 году по инициативе Гейдара Алиева, останки великого азербайджанского поэта-философа, жертвы репрессий 1937 года, Гусейна Джавида были перевезены из далекой Сибири на его родину и преданы земле в Нахичеване. Что это, вновь вызов режиму или борьба с ним? Это был поступок высокой гражданственности и пример, как человек должен ценить духовные достижения своего народа и бороться за них.

В начале 80-х годов ХХ века на церемонии открытия памятника 26 бакинским коммиссарам в Баку, один из секретарей ЦК КП Азербайджана в своей речи пламенно говорил о героизме коммиссаров. После церемонии Гейдар Алиев сказал ему: «Не надо так возносить бакинских коммиссаров. Придет время и прольется свет на многие негативные моменты их деятельности, направленные против азербайджанского народа». Гейдар Алиев как-будто предвидел, что через каких-то 20 лет история поставит все на свое место и деятельность коммиссаров получит свою истинную оценку.

Это был человек железной и незгибаемой воли, которому было присуще глубокое чувство понимания государственности. Гейдар Алиев не учился в ведущих школах и не был выпускником известных университетов. Однако талант, данный ему всевышним, глубокие знания, последовательность действий, строгая логика, умение мгновенно анализировать ситуацию и уверенность в себе позволили стать ему в ряд ведущих мировых лидеров. Он воплощал в себе самые прекрасные качества, присущие богатой азербайджанской культуре. Это умение последовательно мыслить, унаследованное от выдающихся ученых-мыслителей азербайджанцев - Насреддина Туси и Абуль Хасана Бахманьяра. Глубоко анализировать происходящее вокруг и философски оценивать все, как великий Низами. Быть уверенным в себе и обладать неимоверной смелостью, завещанное Имадеддином Насими. Сюда необходимо добавить сильный характер, уверенность в себе, бесконечную любовь к своему народу и стране, и умение делать все вовремя и когда надо. У него была крепкая и последовательная воля Бисмарка и железнный кулак Кромвеля. Если Президент США Авраам Линкольн объединил Америку, то Гейдар Алиев спас Азербайджан от распада и заложил основы его развития. Если Конрад Аденауэр поднял на ноги Германию, то Гейдар Алиев возродил из руин Независимый Азербайджан. Создавалось впечатление, что его миссией было спасение нации и как будто его аналитиком был сам Господь Бог.

Он сумел воодушевить нацию, вывести ее из кризиса, превратив Азербайджан в стабильную, стремительно развивающуюся страну. Он убедил людей поверить в себя и объединиться, став символом солидарности. «Политической глыбой» назвал Гейдара Алиева президент России Владимир Путин. Он был не только политической глыбой, но одновременно и фундаментом, на котором стоит и развивается сегодня независимый Азербайджан.

12 декабря 2003 года, в день его похорон, никто не звал людей на улицы столицы. Люди, приехали из различных уголоков Азербайджана, и на улицах в Баку, взявшись за руки, молча со слезами на глазах провожали в последний путь выдающегося гражданина, выражая дань уважения великому азербайджанцу. Если американцы гордятся своими великими политиками А.Линкольном и Ф.Рузвельтом, турки М.К.Ататюрком, британцы У.Черчиллем, французы Ш. де Голлем, немцы Бисмарком и Аденауэром, то в этом ряду гордо стоит имя великого азербайджанца Гейдара Алиева, который в трудный час сплотил всех и принес веру и надежду в их жизнь. Он объединил всех азербайджанцев мира, как когда-то сделали другие великие политики для своих стран.

И пусть с приходящими новыми поколениями не будет забыт Великий Президент — живое воплощение достоинства и смелости, который в самый трудный час своего народа поборол страх, вселил надежду в каждого из нас, заставил поверить в себя и неувядающей верой повел всех вперед. Гейдар Алиев сделал многое для Азербайджана, но в сердце унес одну неосуществимую мечту. Он мечтал увидеть целостный Азербайджан, когда будут возвращены оккупированные Арменией наши исторические земли, когда беженцы вернуться в Карабах, закипит там жизнь и откуда будут раздававться незабываемые мелодии мугама.

И история не осталась в долгу и подарила Азербайджану другого государственного деятеля, который осуществил мечту Гейдара Алиева. Под руководством Президента Ильхама Алиева в результате 44-х дневной Победоносной войны Азербайджан восстановил свою территориальну целостность. Это была война ХХ1 века, война современных технологий, основы которой определяла сильная экономика и современное мышление. На фундаменте, выстроенном Гейдаром Алиевым, Президент Ильхам Алиев выстроил современное государство с развитой экономикой, мощной армией и крепкой позицией на международной арене, что позволило выполнить историческую миссию по освобождению оккупированных территорий.

В 1971 году по инициативе Гейдара Алиева была создана спецшкола имени Джамшида Нахичеванского, а в 1997 году его же указом она переименована в военный лицей. Трудно представить в то спокойное советское время, что придет время и Азербайджану как воздух нужен будет военный лицей. Это и есть та интуиция и предчувствие великих политиков предугадать историю. Именна эта черта Гейдара Алиева ставит его в один ряд с выдающимися государственными деятелями. Несмотря на мощное давление со стороны некоторых стран, Гейдару Алиеву удалось реализовать проект Баку-Тбилиси-Джейхан, после которого были осуществлены другие важные экономические проекты в области энъергетики, как ТАНАП и ТАП, в области транспорта - железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня Азербайджаном руководит современно мыслящий, высокообразованный человек, который является ведущим мировым политиком. Что же определило сегодняшние успехи Азербайджана? Экономическая мощь, высокое образование или современное мышление? Ко всему этому необходимо добавить яркую личность Президента Ильхама Алиева, который опираясь на государственные основы, заложенные Гейдаром Алиевым превратил Азербайджан в ведущую, быстрыми темпами экономически развивающуюся, в военном смысле сильную страну региона. Его также как и Гейдара Алиева отличает особая одаренность и мудрость, присущая ведущим государственным деятелям.

В 2019 году Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) отметил свое 75-летие. Было отмечено, что за 75 лет эту престижную высшую школу закончили около полмиллиона талантливых молодых людей из разных уголков планеты, но только один из них удостоился самой высокой должности, став президентом страны и взявшим на себя тяжелую ношу. Это Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это и есть та особая одаренность и мудрость присущая нашему Президенту. Чувство гордости охватывает каждого азербайджанца, что именно наш соотечественник оказался лучшим среди полумиллиона талантливых молодых людей со всей планеты, что и определяет успех современного Азербайджана.

Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества