Украинским мигрантам продлят срок пребывания в Азербайджане - Вусал Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Будут созданы необходимые условия для пребывания украинских мигрантов в Азербайджане и после истечения установленного для этого срока.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

По его словам, срок их пребывания в Азербайджане истекает 24 мая.

«Если учитывать, что украинские мигранты прибыли в Азербайджан 24 февраля, то срок их пребывания истекает 24 мая. Но по истечении этого срока будут созданы условия для их пребывания в Азербайджане. В связи с этим будут приняты необходимые меры», - сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)