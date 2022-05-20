СГБ задержала гражданина Азербайджана, причастного к незаконным вооруженным формированиям за рубежом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках комплексных оперативно-следственных мероприятий, проводимых Службой государственной безопасности (СГБ) по борьбе с международным терроризмом, ранее по подозрению в членстве в вооруженной террористической организации, действовавшей на территории Турецкой Республики, с поддельным паспортом на территории Турции был задержан и арестован гражданин Узбекистана Ильержон Исанов, который был освобожден из-за недоказанности вины. При этом впоследствии возникли обоснованные подозрения в участии гражданина Азербайджана Османова Акифа Айдын оглу (1977 г.р.) в вооруженных конфликтах на почве религиозной вражды, в его причастности к террористическим актам за пределами страны. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, передает в пятницу Trend.

В сообщении отмечается, что в результате расследования было установлено, что Акиф Османов прошел подготовку в лагере в сирийском городе Атма, участвовал в деятельности незаконной вооруженной группировки под названием Azəri Camaatı, в боях за поселок Шейх Сулейман, где получил осколочные ранения. Также получены доказательства того, что террористическая организация предоставила Османову поддельный паспорт на имя гражданина Республики Узбекистан с целью его свободного передвижения по территории других стран.

Османов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении СГБ.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)