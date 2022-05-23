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Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 23 мая 2022 18:49
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022", проводимые в городе Измир (Турция).

Как сообщает Trend в понедельник cо ссылкой на минобороны Азербайджана, согласно плану международных учений, военнослужащие выполнили практические стрельбы из пистолетов, стрелкового оружия различного калибра и пулеметов.

Кроме того, успешно выполнены задачи по оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему и его безопасной эвакуации, а также поисково-спасательные операции.

Отметим, что международные учения, в которых задействованы военнослужащие Отдельной Общевойсковой армии и ВМС, продлятся до 9 июня.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
Продолжаются многонациональные учения "Эфес-2022" (ФОТО/ВИДЕО)
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