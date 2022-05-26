В Азербайджане ожидается принятие решения о присвоении звания "Ветеран войны" 5 тыс. граждан - минобороны

БАКУ /Trend/ - Комиссия при министерстве обороны Азербайджана завершила проверку сведений об участии в Отечественной войне и направила документы более пяти тысяч граждан в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении им звания "Ветеран войны".

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице минобороны Азербайджана в Facebook.

После принятия решения имена этих граждан будут внесены в подсистему Zəfər министерства труда и социальной защиты населения для присвоения им звания "Ветеран войны", отмечается в публикации.

Им в проактивном порядке будет назначена ежемесячная пенсия Президента Азербайджана (80 манатов), которая будет рассчитана с 1 января 2022 года.

Отмечается, что до сегодняшнего дня звание "Ветеран войны" присвоено 76 тысячам граждан.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)