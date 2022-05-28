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Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 28 мая 2022 14:54
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 28 мая Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику, передает Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Турции прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
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