Азербайджан и США становятся сильными партнерами в обеспечении энергетической безопасности Европы - Блинкен

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США становятся сильными партнерами в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Госдеп США.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю азербайджанский народ с Днем независимости.

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. За три десятилетия после обретения Азербайджаном независимости от Советского Союза мы стали сильными партнерами в обеспечении энергетической безопасности Европы, борьбе с транснациональными угрозами и развитии двусторонней торговли и инвестиций. Мы высоко ценим вклад Азербайджана в глобальную борьбу с терроризмом и сетями незаконной торговли", - отметил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что США гордятся тем, что продолжают расширять отношения между двумя странами не только за счет прочных экономических связей, но и за счет связей между людьми.

"Тысячи азербайджанских и американских граждан работали и учились вместе и имели возможность вводить новшества, сотрудничать и учиться друг у друга.

Мы готовы помочь, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь региону найти долгосрочный всеобъемлющий мир", - сказал он.