БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев заложил прочную основу для будущего развития как традиционной, так и возобновляемой энергетики в Азербайджане, сказал Trend в пятницу бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели с замечательной речью. Глава государства сначала рассказал о том, что Азербайджан сделал в прошлом при сильной поддержке со стороны США, в партнерстве с bp и другими международными компаниями для разработки нефтегазовых ресурсов и запуска всемирно известных трубопроводов из Азербайджана в Грузию, Турцию и в Европу. Конечно, это трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, которые впервые предоставили каспийским производителям независимый от какой-либо другой трубопроводной системы способ доставки своей нефти на рынок», - сказал он.

Брайза отметил, что успех Азербайджана позволяет стране сейчас помочь ЕС получить дополнительные объемы газа.

«Это займет пару лет, так как Азербайджан привлекает больше инвестиций и разрабатывает дополнительные месторождения, такие как «Умид-Бабек» и «Абшерон», а также более глубокие залежи «Азери-Чираг-Гюнешли». Уже есть необходимость в расширении трубопроводов, по которым газ доставляется в Грузию, Турцию и в Европу. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул то, какое значение для Азербайджана приобретают возобновляемые источники энергии. Азербайджан с использованием возобновляемых источников энергии собирается стать энергетической сверхдержавой.

Глава государства также рассказал о потенциале ветровой энергетики в азербайджанском секторе Каспия, который составляет 157 гигаватт. Так, только в Каспийском море с инвестициями можно будет производить со временем 157 гигаватт электроэнергии. А в Карабахе есть потенциал солнечной и ветровой энергии в 9000-10000 мегаватт. Так что Карабах имеет большие перспективы в области возобновляемой энергетики», — заключил он.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn