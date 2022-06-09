Президент Турции понаблюдал за учениями с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за выполнением задач заключительного дня многонациональных учений «Эфес-2022».

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, для наблюдения за учениями в качестве высокопоставленного гостя на полигон прибыл Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Участники учений выполнили задачи по снайперской стрельбе, захвату важной цели и атаке морских пехотинцев на береговой объект.

Участники международных учений, в которых также задействована группа военнослужащих Отдельной Общевойсковой Армии и ВМС, продемонстрировали высокий профессионализм.

(Перевод: Фидан Мустафаева)