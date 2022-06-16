В рамках IX Глобального Бакинского форума состоялись панельные обсуждения на тему "Пересмотр глобальной архитектуры безопасности и перспективы мира" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 июня в рамках IX Глобального Бакинского Форума состоялось очередное панельное заседание - на тему "Пересмотр глобальной архитектуры безопасности и перспективы мира".

Как сообщает Trend, на заседании под модераторством бывшего премьер-министра Бельгии Ива Летерма обсуждались вопросы разработки более эффективной глобальной архитектуры безопасности, а также роль региональных организаций, необходимые меры для ограничения рисков милитаризации космоса и ряд других вопросов.

Выступая на заседании, бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отметила, что проблемы следует решать с пониманием реалий такими, какие они есть.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая на заседании, сказал, что глобальное сообщество должно адаптироваться к новым реалиям. Азербайджан как председатель Движения неприсоединения уже выдвинул успешные инициативы. Принцип многосторонних отношений создает платформу для таких стран, как Азербайджан для выражения своего мнения.

Панельное заседание продолжилось выступлениями других участников.

Следует отметить, что Международный центр Низами Гянджеви стал важным международным центром, изучающим пути решения глобальных проблем и информирующим об этом мировую общественность. Именно благодаря этому интерес к мероприятиям, организуемым Центром, растет из года в год.

На этот раз в Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, пройдут плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также будут обсуждены угрозы энергетической безопасности, вопросы обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросы растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)